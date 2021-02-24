Тоттенхэм - Вольфсберг (24.02.2021) | Лига Чемпионов 2020/21 Дата публикации: 24-02-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Тоттенхэм - Вольфсберг, который состоялся 24 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/16 Финала Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Тоттенхэм - Вольфсберг 24.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062 24 Февраля 2021, Среда. 20:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Главный судья: Тобиас... Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062 24 Февраля 2021, Среда. 20:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Главный судья: Тобиас...

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