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Хетафе - Валенсия (27.02.2021) | Чемпионат Испании 2020/21

Дата публикации: 28-02-2021

Хетафе - Валенсия Ла Лига 27.02.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Хетафе - Валенсия, который состоялся 27 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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