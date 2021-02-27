Бордо - Метц (27.02.2021) | Чемпионат Франции 2020/21
Дата публикации: 27-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Бордо - Метц, который состоялся 27 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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