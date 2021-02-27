  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Порту - Спортинг (27.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

Дата публикации: 28-02-2021

Порту - Спортинг Примейра 27.02.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Порту - Спортинг, который состоялся 27 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 21-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Спортинг - Порту запись матча 17.10.2020
    Спортинг - Порту запись матча 17.10.2020
    17 октября 2020
    Футбол - ...
  • Спортинг - Портимоненсе (20.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
    Спортинг - Портимоненсе (20.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
    20 Февраля 2020
    Футбол - Чемпионат...
  • Спортинг - Пасуш де Феррейра (15.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
    Спортинг - Пасуш де Феррейра (15.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
    15 Февраля 2020
    Футбол - Чемпионат...
  • Порту - Риу Аве (01.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
    Порту - Риу Аве (01.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
    1 Февраля 2021
    Футбол - Чемпионат...
  • Маритиму - Порту (22.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
    Маритиму - Порту (22.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
    22 Февраля 2020
    Футбол - Чемпионат...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close