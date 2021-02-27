Вольфсбург - Герта (27.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21 Дата публикации: 27-02-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Вольфсбург - Герта, который состоялся 27 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Герта - РБ Лейпциг (21.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

21 Февраля 2020

Футбол - Немецкая... 21 Февраля 2020Футбол - Немецкая...

Штутгарт - Герта (13.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

13 Февраля 2020

Футбол - Немецкая... 13 Февраля 2020Футбол - Немецкая...

Арминия - Вольфсбург (19.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

19 Февраля 2020

Футбол - Немецкая... 19 Февраля 2020Футбол - Немецкая...

Герта - Бавария (05.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

5 Февраля 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 5 Февраля 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...