Минай - Олимпик (28.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
Дата публикации: 28-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Минай - Олимпик, который состоялся 28 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 16-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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