Тоттенхэм - Бёрнли (28.02.2021) | Чемпионат Англии 2020/21
Дата публикации: 28-02-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Тоттенхэм - Бёрнли, который состоялся 28 Февраля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2020/21, 26-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Тоттенхэм - Бёрнли 28.02.2021 прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062 28 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 26-й тур Главный судья: Кевин Френд...
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062 28 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 26-й тур Главный судья: Кевин Френд...