Рот-Вайсс Эс - Хольштайн (03.03.2021) | Кубок Германии 2020/21 Дата публикации: 03-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Рот-Вайсс Эс - Хольштайн, который состоялся 3 Марта 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2020/21, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Рот-Вайсс - Хольштайн 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Эссен (Эссен, Германия), вместимость: 20650 3 Марта 2021, Среда. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/4 Финала Главный судья: Маркус Шмидт... Стадион: Эссен (Эссен, Германия), вместимость: 20650 3 Марта 2021, Среда. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/4 Финала Главный судья: Маркус Шмидт...

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