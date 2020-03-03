РБ Лейпциг - Вольфсбург (03.03.2021) | Кубок Германии 2020/21
Дата публикации: 04-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча РБ Лейпциг - Вольфсбург, который состоялся 3 Марта 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2020/21, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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РБ Лейпциг - Вольфсбург 03.03.2021 прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/4 Финала Главный...
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/4 Финала Главный...