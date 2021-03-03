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Дженоа - Сампдория (03.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

Дата публикации: 04-03-2021

Дженоа - Сампдория Серия А 03.03.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Дженоа - Сампдория, который состоялся 3 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 25-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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