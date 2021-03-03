Страсбург - Монако (03.03.2021) | Чемпионат Франции 2020/21
Дата публикации: 04-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Страсбург - Монако, который состоялся 3 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Страсбург - Монако 03.03.2021 прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230 3 Марта 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 28-й тур Главный судья: Эрик Ваттеллье...
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230 3 Марта 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 28-й тур Главный судья: Эрик Ваттеллье...
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