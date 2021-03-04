Леванте - Атлетик (04.03.2021) | Кубок Испании 2020/21
Дата публикации: 05-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Леванте - Атлетик, который состоялся 4 Марта 2021 года, в рамках турнира: Кубок Испании 2020/21, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Атлетик - Леванте (11.02.2021) | Кубок Испании 2020/21
11 Февраля 2021
Футбол - Кубок Испании...
11 Февраля 2021
Футбол - Кубок Испании...
Леванте - Вильярреал (03.02.2021) | Кубок Испании 2020/21
3 Февраля 2021
Футбол - Кубок Испании...
3 Февраля 2021
Футбол - Кубок Испании...
Бетис - Атлетик (04.02.2021) | Кубок Испании 2020/21
4 Февраля 2021
Футбол - Кубок Испании...
4 Февраля 2021
Футбол - Кубок Испании...
Вальядолид - Леванте запись матча 26.01.2021
26 января 2021
Футбол - Кубок Испании...
26 января 2021
Футбол - Кубок Испании...
Леванте - Атлетик 04.03.2021 прямая трансляция
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 4 Марта 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/2 Финала Главный судья: Карлос...
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 4 Марта 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/2 Финала Главный судья: Карлос...