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Герта - Аугсбург (06.03.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

Дата публикации: 07-03-2021

Герта - Аугсбург Бундеслига 06.03.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Герта - Аугсбург, который состоялся 6 Марта 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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