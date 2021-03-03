Кубок Германии 2020/21 | Обзор матчей 1/4 финала Дата публикации: 06-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей 1/4 Финала Кубка Германии, на русском языке, эфир которой состоялся 5 марта 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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