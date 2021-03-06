Чемпионат Италии 2020/21 / Обзор матчей 25-го тура
Дата публикации: 06-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей 25-го тура Чемпионата Италии, Серия А, на русском языке, эфир состоялся 05 Марта 2021 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Чемпионат Италии 2012-13 / 28-й тур / Обзор матчей
11 марта 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 - Обзор 28 тура Комментирует обзор Олег Пирожков...
11 марта 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 - Обзор 28 тура Комментирует обзор Олег Пирожков...
Чемпионат Италии 2012-13 / 27-й тур / Обзор матчей
04 марта 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 - Обзор 27 тура Комментирует обзор Олег Пирожков...
04 марта 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 - Обзор 27 тура Комментирует обзор Олег Пирожков...
Чемпионат Италии 2012-13 / 24-й тур / Обзор матчей
11 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 - Обзор 24 тура Комментирует обзор Олег Пирожков...
11 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 - Обзор 24 тура Комментирует обзор Олег Пирожков...
Чемпионат Италии 2012-13 / 22-й тур / Обзор матчей
28 января 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 - Обзор 22 тура Комментирует обзор Олег Пирожков...
28 января 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 - Обзор 22 тура Комментирует обзор Олег Пирожков...
Чемпионат Италии 2012-13 / 23-й тур / Обзор матчей
04 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 - Обзор 23 тура Комментирует обзор Дмитрий Шнякин...
04 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 - Обзор 23 тура Комментирует обзор Дмитрий Шнякин...