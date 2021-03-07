Динамо Киев - Минай (07.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21 Дата публикации: 07-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Динамо Киев - Минай, который состоялся 7 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 17-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Минай - Динамо Киев обзор матча 17 июня 2020

17 июня 2020 | Футбол | Кубок Украины 2019/20 | 1/2 финала... 17 июня 2020 | Футбол | Кубок Украины 2019/20 | 1/2 финала...

Минай - Динамо Киев 26.09.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...

Минай - Динамо Киев запись матча 26.09.2020

26 сентября 2020

Футбол - ... 26 сентября 2020Футбол - ...

Динамо Киев - Колос (03.03.2021) | Кубок Украины 2020/21

3 Марта 2021

Футбол - Кубок Украины 2020/21 ... 3 Марта 2021Футбол - Кубок Украины 2020/21 ...