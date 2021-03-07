Рома - Дженоа (07.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 07-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Рома - Дженоа, который состоялся 7 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 26-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Чемпионат Италии 2012-13 / 8-й тур / Дженоа - Рома
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский (Шнякин)...
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский (Шнякин)...
Чемпионат Италии 2012-13 / 27-й тур / Рома — Дженоа
03 марта 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Станислав Минин...
03 марта 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Станислав Минин...
Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 27 тур: Рома - Дженоа прямая трансляция
Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 27-й тур Смотреть онлайн Рома - Дженоа | Прямая видео трансляция матча Начало 03.03.2013 в 23:45...
Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 27-й тур Смотреть онлайн Рома - Дженоа | Прямая видео трансляция матча Начало 03.03.2013 в 23:45...
Смотреть онлайн Чемпионат Италии 28 тур: Рома – Дженоа прямая трансляция
Футбол | Чемпионат Италии | 28-й тур Смотреть онлайн Рома – Дженоа | Прямая видео трансляция матча Начало 19.03.2012 в 23:45...
Футбол | Чемпионат Италии | 28-й тур Смотреть онлайн Рома – Дженоа | Прямая видео трансляция матча Начало 19.03.2012 в 23:45...
Дженоа - Рома смотреть онлайн
Футбол. Чемпионат Италии Серия А. Смотреть онлайн Дженоа - Рома Прямая видео трансляция матча Начало 20.02.2011 в 17:00 ...
Футбол. Чемпионат Италии Серия А. Смотреть онлайн Дженоа - Рома Прямая видео трансляция матча Начало 20.02.2011 в 17:00 ...