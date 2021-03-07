Рома - Дженоа (07.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21 Дата публикации: 07-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Рома - Дженоа, который состоялся 7 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 26-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Чемпионат Италии 2012-13 / 8-й тур / Дженоа - Рома

Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский (Шнякин)... Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский (Шнякин)...

Чемпионат Италии 2012-13 / 27-й тур / Рома — Дженоа

03 марта 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Станислав Минин... 03 марта 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Станислав Минин...

Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 27 тур: Рома - Дженоа прямая трансляция

Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 27-й тур Смотреть онлайн Рома - Дженоа | Прямая видео трансляция матча Начало 03.03.2013 в 23:45... Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 27-й тур Смотреть онлайн Рома - Дженоа | Прямая видео трансляция матча Начало 03.03.2013 в 23:45...

Смотреть онлайн Чемпионат Италии 28 тур: Рома – Дженоа прямая трансляция

Футбол | Чемпионат Италии | 28-й тур Смотреть онлайн Рома – Дженоа | Прямая видео трансляция матча Начало 19.03.2012 в 23:45... Футбол | Чемпионат Италии | 28-й тур Смотреть онлайн Рома – Дженоа | Прямая видео трансляция матча Начало 19.03.2012 в 23:45...