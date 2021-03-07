Сампдория - Кальяри (07.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 07-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Сампдория - Кальяри, который состоялся 7 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 26-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Кальяри - Болонья (03.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
3 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
3 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Кальяри - Сампдория обзор матча (26.09.2016)
26 сентября 2016 | Чемпионат Италии 2016/17 | Серия А...
26 сентября 2016 | Чемпионат Италии 2016/17 | Серия А...
Дженоа - Сампдория (03.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
3 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
3 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Сампдория - Кальяри 07.03.2021 обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Сампдория - Кальяри 07.03.2021 прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 7 Марта 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 26-й тур Главный судья: Пьеро Джакомелли...
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 7 Марта 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 26-й тур Главный судья: Пьеро Джакомелли...