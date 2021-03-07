Сампдория - Кальяри (07.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21 Дата публикации: 07-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Сампдория - Кальяри, который состоялся 7 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 26-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Кальяри - Болонья (03.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

3 Марта 2021

Футбол - Чемпионат Италии... 3 Марта 2021Футбол - Чемпионат Италии...

Кальяри - Сампдория обзор матча (26.09.2016)

26 сентября 2016 | Чемпионат Италии 2016/17 | Серия А... 26 сентября 2016 | Чемпионат Италии 2016/17 | Серия А...

Дженоа - Сампдория (03.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

3 Марта 2021

Футбол - Чемпионат Италии... 3 Марта 2021Футбол - Чемпионат Италии...

Сампдория - Кальяри 07.03.2021 обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...