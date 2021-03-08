Ницца - Монако (08.03.2021) | Кубок Франции 2020/21 Дата публикации: 09-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ницца - Монако, который состоялся 8 Марта 2021 года, в рамках турнира: Кубок Франции 2020/21, 1/16 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Ницца - Монако 08.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624 8 Марта 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Кубок Франции , 1/16 Финала Главный судья: Бенуа... Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624 8 Марта 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Кубок Франции , 1/16 Финала Главный судья: Бенуа...