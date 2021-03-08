Белененсеш - Бенфика (08.03.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21 Дата публикации: 09-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Белененсеш - Бенфика, который состоялся 8 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Белененсеш - Порту (04.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

4 Февраля 2021

Футбол - Чемпионат... 4 Февраля 2021Футбол - Чемпионат...

Бенфика - Белененсеш запись матча 26.10.2020

26 октября 2020

Футбол - ... 26 октября 2020Футбол - ...

Бенфика - Белененсеш 26.10.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Португалии 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Португалии 2020/21 | Видео...

Бенфика - Риу Аве (01.03.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

1 Марта 2020

Футбол - Чемпионат Португалии... 1 Марта 2020Футбол - Чемпионат Португалии...