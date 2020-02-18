Славия - Рейнджерс (11 марта 2021) | Лига Европы 2020/21
Дата публикации: 11-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Славия - Рейнджерс, который состоялся 11 Марта 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Славия - Рейнджерс 11 марта прямая трансляция
Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 11 Марта 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы , 1/8 Финала. Первый матч Главный судья:...
Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 11 Марта 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы , 1/8 Финала. Первый матч Главный судья:...