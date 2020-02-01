Аякс - Янг Бойз (11 марта 2021) | Лига Европы 2020/21
Дата публикации: 11-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Аякс - Янг Бойз, который состоялся 11 Марта 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Лилль - Аякс (18.02.2021) | Лига Европы 2020/21
18 Февраля 2020
Футбол - Лига Европы 2020/21...
18 Февраля 2020
Футбол - Лига Европы 2020/21...
Аякс - Лилль (25.02.2021) | Лига Европы 2020/21
25 Февраля 2020
Футбол - Лига Европы 2020/21...
25 Февраля 2020
Футбол - Лига Европы 2020/21...
UEFA перенес чемпионат Европы-2020 на год
Как и ожидалось, в связи с пандемией коронавируса, УЕФА пришлось пересмотреть сроки проведения Евро-2020. Напомним, что чемпионат европы должен был...
Как и ожидалось, в связи с пандемией коронавируса, УЕФА пришлось пересмотреть сроки проведения Евро-2020. Напомним, что чемпионат европы должен был...
Славия - Рейнджерс (11 марта 2021) | Лига Европы 2020/21
11 Марта 2021
Футбол - Лига Европы 2020/21...
11 Марта 2021
Футбол - Лига Европы 2020/21...
Аякс - Янг Бойз 11 марта прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена) (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052 11 Марта 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы , 1/8...
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена) (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052 11 Марта 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы , 1/8...