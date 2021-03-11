Лига Европы 2020/21 | 1/8 финала | Обзор матчей 11 марта 2021
Дата публикации: 12-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись передачи Лига Европы. 1/8 финала. Обзор первых матчей 11 марта 2021 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Лига Европы 2012-13 / 1/8 финала / Обзор ответных матчей
15 марта 2013 Футбол - Лига Европы 2012-13 Комментирует обзор Павел Занозин...
15 марта 2013 Футбол - Лига Европы 2012-13 Комментирует обзор Павел Занозин...
Лига Европы 2012-13 / 1/8 финала / Обзор первых матчей
08 марта 2013 Футбол - Лига Европы 2012-13 Комментируют обзор Роман Гутцайт - Олег Пирожков...
08 марта 2013 Футбол - Лига Европы 2012-13 Комментируют обзор Роман Гутцайт - Олег Пирожков...
UEFA перенес чемпионат Европы-2020 на год
Как и ожидалось, в связи с пандемией коронавируса, УЕФА пришлось пересмотреть сроки проведения Евро-2020. Напомним, что чемпионат европы должен был...
Как и ожидалось, в связи с пандемией коронавируса, УЕФА пришлось пересмотреть сроки проведения Евро-2020. Напомним, что чемпионат европы должен был...
Славия - Рейнджерс (11 марта 2021) | Лига Европы 2020/21
11 Марта 2021
Футбол - Лига Европы 2020/21...
11 Марта 2021
Футбол - Лига Европы 2020/21...
Гранада - Мольде (11 марта 2021) | Лига Европы 2020/21
11 Марта 2021
Футбол - Лига Европы 2020/21...
11 Марта 2021
Футбол - Лига Европы 2020/21...