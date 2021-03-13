Лидс - Челси (13.03.2021) | Чемпионат Англии 2020/21 Дата публикации: 13-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Лидс Юнайтед - Челси, который состоялся 13 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2020/21, 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Вест Хэм - Лидс Юнайтед (08.03.2021) | Чемпионат Англии 2020/21

8 Марта 2021

Футбол - Чемпионат Англии... 8 Марта 2021Футбол - Чемпионат Англии...

Арсенал - Лидс Юнайтед (14.02.2021) | Чемпионат Англии 2020/21

14 Февраля 2020

Футбол - Чемпионат Англии... 14 Февраля 2020Футбол - Чемпионат Англии...

Лестер - Лидс Юнайтед (31.01.2021) | Чемпионат Англии 2020/21

31 января 2021

Футбол - Чемпионат Англии... 31 января 2021Футбол - Чемпионат Англии...

Лидс Юнайтед - Эвертон (03.02.2021) | Чемпионат Англии 2020/21

3 Февраля 2021

Футбол - Чемпионат Англии... 3 Февраля 2021Футбол - Чемпионат Англии...