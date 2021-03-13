Сассуоло - Верона (13.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 13-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Сассуоло - Верона, который состоялся 13 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Верона - Милан (07.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
7 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
7 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Беневенто - Верона (03.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
3 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
3 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Удинезе - Сассуоло (06.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
6 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
6 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Сассуоло - Наполи (03.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
3 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
3 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Верона - Сассуоло 22.11.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...