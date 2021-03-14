Шахтёр - Десна (14.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
Дата публикации: 14-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Шахтёр - Десна, который состоялся 14 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 18-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Рух Львов - Десна (08.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
8 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
8 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Шахтёр - Десна 14 марта обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Десна - Шахтёр 04.10.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Агробизнес - Шахтёр (03.03.2021) | Кубок Украины 2020/21
3 Марта 2021
Футбол - Кубок Украины 2020/21...
3 Марта 2021
Футбол - Кубок Украины 2020/21...
Заря - Десна (13.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
13 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Украины...
13 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Украины...