Порту - Пасуш де Феррейра (14.03.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21 Дата публикации: 15-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Порту - Пасуш де Феррейра, который состоялся 14 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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