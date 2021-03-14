  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Порту - Пасуш де Феррейра (14.03.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

Дата публикации: 15-03-2021

Порту - Пасуш де Феррейра Примейра 14.03.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Порту - Пасуш де Феррейра, который состоялся 14 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Спортинг - Пасуш де Феррейра (15.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
    Спортинг - Пасуш де Феррейра (15.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
    15 Февраля 2020
    Футбол - Чемпионат...
  • Пасуш де Феррейра - Порту запись матча 30.10.2020
    Пасуш де Феррейра - Порту запись матча 30.10.2020
    30 октября 2020
    Футбол - Чемпионат...
  • Пасуш де Феррейра - Порту 30.10.2020 обзор матча
    Пасуш де Феррейра - Порту 30.10.2020 обзор матча
    Футбол |  Чемпионат Португалии 2020/21 | Видео...
  • A Bola: Паулу Фонсека возглавит Шахтер
    A Bola: Паулу Фонсека возглавит Шахтер
    Как информирует представитель СМИ Португалии A Bola, наставник «Браги» скоро может оказаться «у руля» украинского...
  • Бенфика - Пасуш де Феррейра запись матча 06.12.2020
    Бенфика - Пасуш де Феррейра запись матча 06.12.2020
    6 Декабря 2020
    Футбол - ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close