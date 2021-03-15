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Барселона - Уэска (15.03.2021) | Чемпионат Испании 2020/21

Дата публикации: 16-03-2021

Барселона - Уэска Ла Лига 15.03.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Барселона - Уэска, который состоялся 15 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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