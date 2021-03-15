Барселона - Уэска (15.03.2021) | Чемпионат Испании 2020/21 Дата публикации: 16-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Барселона - Уэска, который состоялся 15 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Уэска - Сельта (07.03.2021) | Чемпионат Испании 2020/21

7 Марта 2021

Футбол - Чемпионат Испании... 7 Марта 2021Футбол - Чемпионат Испании...

Уэска - Барселона запись матча 03.01.2021

3 января 2021

Футбол - Чемпионат Испании... 3 января 2021Футбол - Чемпионат Испании...

Уэска - Гранада (21.02.2021) | Чемпионат Испании 2020/21

21 Февраля 2020

Футбол - Чемпионат Испании... 21 Февраля 2020Футбол - Чемпионат Испании...

Эйбар - Уэска (27.02.2021) | Чемпионат Испании 2020/21

27 Февраля 2020

Футбол - Чемпионат Испании... 27 Февраля 2020Футбол - Чемпионат Испании...