Манчестер Сити - Боруссия М (16.03.2021) | Лига Чемпионов 2020/21
Дата публикации: 17-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Сити - Боруссия М, который состоялся 16 Марта 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2020/21, 1/8 Финала, Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от заброшенных мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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