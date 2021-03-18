Уфа - Локомотив (18.03.2021) | Чемпионат России 2020/21
Дата публикации: 18-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Уфа - Локомотив, который состоялся 18 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Локомотив - Сочи (14.03.2021) | Чемпионат России 2020/21
14 Марта 2021
Футбол - Чемпионат России...
14 Марта 2021
Футбол - Чемпионат России...
Арсенал Тула - Локомотив (08.03.2021) | Чемпионат России 2020/21
8 Марта 2021
Футбол - Чемпионат России...
8 Марта 2021
Футбол - Чемпионат России...
Локомотив - ЦСКА (27.02.2021) | Чемпионат России 2020/21
27 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат России...
27 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат России...
Влашич признан лучшим футболистом России в 2020 году
Хавбек ПФК ЦСКА Никола Влашич одержал победу в премии «Лучший футболист года в России», организатором которой является известное издание...
Хавбек ПФК ЦСКА Никола Влашич одержал победу в премии «Лучший футболист года в России», организатором которой является известное издание...
Уфа - Рубин (14.03.2021) | Чемпионат России 2020/21
14 Марта 2021
Футбол - Чемпионат России...
14 Марта 2021
Футбол - Чемпионат России...