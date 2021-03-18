Спартак Москва - Урал (18.03.2021) | Чемпионат России 2020/21 Дата публикации: 18-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Спартак Москва - Урал, который состоялся 18 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Динамо - Спартак (13.03.2021) | Чемпионат России 2020/21

13 Марта 2021

Футбол - Чемпионат России... 13 Марта 2021Футбол - Чемпионат России...

Спартак Москва - Краснодар (07.03.2021) | Чемпионат России 2020/21

7 Марта 2021

Футбол - Чемпионат России... 7 Марта 2021Футбол - Чемпионат России...

Спартак Москва - Урал обзор матча (08.12.2014)

08 декабря 2014 | Чемпионат России 2014/15... 08 декабря 2014 | Чемпионат России 2014/15...

Спартак Москва - Урал 18 марта обзор матча

Футбол | Чемпионат России 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат России 2020/21 | Видео...