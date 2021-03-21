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Верона - Аталанта (21.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

Дата публикации: 21-03-2021

Верона - Аталанта Серия А 21.03.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Верона - Аталанта, который состоялся 21 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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