  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Сампдория - Торино (21.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

Дата публикации: 21-03-2021

Сампдория - Торино Серия А 21.03.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Сампдория - Торино, который состоялся 21 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Чемпионат Италии 2012-13 / 4-й тур / Сампдория - Торино
    Чемпионат Италии 2012-13 / 4-й тур / Сампдория - Торино
    Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский (Арустамян)...
  • Чемпионат Италии 2012-13 / 23-й тур / Торино - Сампдория
    Чемпионат Италии 2012-13 / 23-й тур / Торино - Сампдория
    02 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует Дмитрий Шнякин...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 23 тур: Торино – Сампдория прямая трансляция
    Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 23 тур: Торино – Сампдория прямая трансляция
    Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 23-й тур Смотреть онлайн Торино – Сампдория | Прямая видео трансляция матча Начало 02.02.2013 в 21:00...
  • Сампдория - Торино 21 марта обзор матча
    Сампдория - Торино 21 марта обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
  • Торино - Интер (14.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
    Торино - Интер (14.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
    14 Марта 2021
    Футбол - Чемпионат Италии...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close