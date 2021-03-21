Ювентус - Беневенто (21.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 21-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Ювентус - Беневенто, который состоялся 21 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Специя - Беневенто (06.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
6 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
6 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Беневенто - Фиорентина (13.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
13 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
13 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Беневенто - Верона (03.03.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
3 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
3 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Ювентус - Беневенто 21 марта обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Беневенто - Рома (21.02.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
21 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Италии...
21 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Италии...