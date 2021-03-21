Герта - Байер (21.03.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
Дата публикации: 21-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Герта - Байер, который состоялся 21 Марта 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 26-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Боруссия М - Байер (06.03.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
6 Марта 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
6 Марта 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
Байер - Арминия (14.03.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
14 Марта 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
14 Марта 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
Герта - РБ Лейпциг (21.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
21 Февраля 2020
Футбол - Немецкая...
21 Февраля 2020
Футбол - Немецкая...
Штутгарт - Герта (13.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
13 Февраля 2020
Футбол - Немецкая...
13 Февраля 2020
Футбол - Немецкая...
Герта - Бавария (05.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
5 Февраля 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...
5 Февраля 2021
Футбол - Немецкая Бундеслига...