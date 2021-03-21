Брага - Бенфика (21.03.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
Дата публикации: 22-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Брага - Бенфика, который состоялся 21 Марта 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 24-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Бенфика - Риу Аве (01.03.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
1 Марта 2020
Футбол - Чемпионат Португалии...
1 Марта 2020
Футбол - Чемпионат Португалии...
Белененсеш - Бенфика (08.03.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
8 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
8 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
Бенфика - Боавишта (13.03.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
13 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
13 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
Насьонал - Брага (28.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
28 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат...
28 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат...
Бенфика - Брага запись матча 08.11.2020
08 ноября 2020
Футбол - ...
08 ноября 2020
Футбол - ...