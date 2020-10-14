Обзор матчей 2-го тура отбора к ЧМ-2022 от 27.03.2021
Дата публикации: 28-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей 2-го тура Отбора к Чемпионату Мира 2022 от 27 марта 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Обзор матчей 1-го тура отбора к ЧМ-2022 от 25.03.2021
25 марта 2021
Футбол - Отбор к ЧМ-2022...
25 марта 2021
Футбол - Отбор к ЧМ-2022...
Обзор матчей 1-го тура отбора к ЧМ-2022 от 24.03.2021
24 марта 2021
Футбол - Отбор к ЧМ-2022...
24 марта 2021
Футбол - Отбор к ЧМ-2022...
Обзор матчей 2-го тура отбора к ЧМ-2022 запись выпуска
14 октября 2020
Футбол - Отбор к...
14 октября 2020
Футбол - Отбор к...
Чемпионат мира по футболу 2022 года. ФИФА откладывает старт квалификации в зоне КОНКАКАФ
ФИФА объявила, что квалификация на чемпионат мира 2022 года в зоне КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной, Центральной и Карибской зоны) начнется не...
ФИФА объявила, что квалификация на чемпионат мира 2022 года в зоне КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной, Центральной и Карибской зоны) начнется не...
Сербия - Ирландия (24.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
24 Марта 2021
Футбол - Отборочный турнир к...
24 Марта 2021
Футбол - Отборочный турнир к...