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Румыния - Германия (28.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022

Дата публикации: 28-03-2021

Румыния - Германия ЧМ-2022 28.03.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Румыния - Германия, который состоялся 28 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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