Россия - Франция (28.03.2021) | Молодежный Чемпионат Европы 2021 Дата публикации: 29-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Россия - Франция, который состоялся 28 Марта 2021 года, в рамках турнира: Молодежный Чемпионат Европы 2021, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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