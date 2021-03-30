Словакия - Россия (30.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022 Дата публикации: 30-03-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Словакия - Россия, который состоялся 30 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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