Германия - Северная Македония (31.03.2021) | Отборочный турнир к ЧМ 2022
Дата публикации: 31-03-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Германия - Северная Македония, который состоялся 31 Марта 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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