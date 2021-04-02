Днепр-1 - Львов (02.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
Дата публикации: 02-04-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Днепр-1 - Львов, который состоялся 2 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Львов - Днепр-1 24.10.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Рух Львов - Днепр-1 12.12.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...
Рух Львов - Днепр-1 запись матча 12.12.2020
12 Декабря 2020
Футбол - ...
12 Декабря 2020
Футбол - ...
Львов - Днепр-1 запись матча 24.10.2020
24 октября 2020
Футбол - ...
24 октября 2020
Футбол - ...