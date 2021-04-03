Мариуполь - Ингулец (03.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21 Дата публикации: 03-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Мариуполь - Ингулец, который состоялся 3 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Ингулец - Мариуполь 25.10.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...

Ингулец - Мариуполь запись матча 25.10.2020

25 октября 2020

Футбол - ... 25 октября 2020Футбол - ...

Ингулец - Ворскла (21.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

21 Февраля 2020

Футбол - Чемпионат Украины... 21 Февраля 2020Футбол - Чемпионат Украины...

Днепр-1 - Ингулец (14.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

14 Февраля 2020

Футбол - Чемпионат Украины... 14 Февраля 2020Футбол - Чемпионат Украины...