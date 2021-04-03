Рух Львов - Заря (03.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21 Дата публикации: 03-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Рух Львов - Заря, который состоялся 3 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 20-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Заря - Львов (07.03.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

7 Марта 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 7 Марта 2021Футбол - Чемпионат Украины...

Днепр-1 - Львов (02.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21

2 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 2 Апреля 2021Футбол - Чемпионат Украины...

Заря - Рух Львов 25.10.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...

Львов - Заря 27.09.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2020/21 | Видео...