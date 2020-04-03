Атлетик - Реал Сосьедад (03.04.2021) | Кубок Испании 2020
Дата публикации: 04-04-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Атлетик - Реал Сосьедад, который состоялся 3 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Испании 2020, Финал. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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