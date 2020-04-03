Атлетик - Реал Сосьедад (03.04.2021) | Кубок Испании 2020 Дата публикации: 04-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Атлетик - Реал Сосьедад, который состоялся 3 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Испании 2020, Финал. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Бетис - Реал Сосьедад запись матча 26.01.2021

26 января 2021

Футбол - Кубок Испании... 26 января 2021Футбол - Кубок Испании...

Реал Сосьедад - Атлетик обзор матча (27.09.2015)

27 сентября 2015 | Чемпионат Испании 2015/2016 ... 27 сентября 2015 | Чемпионат Испании 2015/2016 ...

Атлетик - Реал Сосьедад 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619 5 Апреля 2021, Понедельник. 22:30 МСК. Кубок Испании, Финал Главный... Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619 5 Апреля 2021, Понедельник. 22:30 МСК. Кубок Испании, Финал Главный...

Бетис - Атлетик (04.02.2021) | Кубок Испании 2020/21

4 Февраля 2021

Футбол - Кубок Испании... 4 Февраля 2021Футбол - Кубок Испании...