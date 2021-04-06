8-16 / 24-й тур / Итоги Тура / РФПЛ 2020/21 / Эфир от 05.04.2021
Дата публикации: 06-04-2021
Предлагаем вашему вниманию запись передачи «8-16», эфир которой состоялся 5 Апреля 2021 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Смотреть онлайн Футбол России. Итоги тура / Эфир от 13.07.10 / Обзор 12-го тура
В выпуске: Переход на систему осень-весна 12-й тур ПЛ ЧР Кубок России...
В выпуске: Переход на систему осень-весна 12-й тур ПЛ ЧР Кубок России...
Смотреть онлайн Футбол России. Итоги тура / Эфир от 21.09.10 / Обзор 21-го тура
Год выпуска: 2010 Вид спорта: футбол Продолжительность: 00:42:02 Комментарий: Профессиональный (одногоголосый) Язык комментариев: русский Гость...
Год выпуска: 2010 Вид спорта: футбол Продолжительность: 00:42:02 Комментарий: Профессиональный (одногоголосый) Язык комментариев: русский Гость...
90 минут Плюс / Итоги 40-го тура / Эфир от 22.04.2012
Вид спорта: Футбол Ведущий: Черданцев Участники: Уткин, Пирожков, Рахимов, Акулинин, Олтаржевский...
Вид спорта: Футбол Ведущий: Черданцев Участники: Уткин, Пирожков, Рахимов, Акулинин, Олтаржевский...
Смотреть онлайн Футбол России. Итоги тура / Эфир от 20.07.10 / Обзор 13-го тура
Год выпуска: 2010 Вид спорта: футбол Участники: Владимир Стогниенко Гости программы: Иракли Пирцкхалава, Сергей Шавло Продолжительность: 0:59:16...
Год выпуска: 2010 Вид спорта: футбол Участники: Владимир Стогниенко Гости программы: Иракли Пирцкхалава, Сергей Шавло Продолжительность: 0:59:16...
Смотреть онлайн 90 минут плюс / Итоги 38-го тура / Эфир от 08.04.2012
Вид спорта: Футбол Ведущий: Черданцев Участники: Елагин, Розанов, Шмурнов, Бышовец, Акулинин...
Вид спорта: Футбол Ведущий: Черданцев Участники: Елагин, Розанов, Шмурнов, Бышовец, Акулинин...