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Порту - Челси 7 Апреля обзор матча

Дата публикации: 07-04-2021

Порту - Челси обзор 07.04.2021 Лига Чемпионов

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Порту - Челси, который состоялся 7 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2020/2021, 1/4 Финала, Первый матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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