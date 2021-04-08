Реал Сосьедад - Атлетик 7 Апреля обзор матча Дата публикации: 08-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Реал Сосьедад - Атлетик, который состоялся 7 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Реал Сосьедад - Атлетик 07 апреля прямая трансляция

Стадион: Аноэта (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076 7 Апреля 2021, Среда. 22:00 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Хосе Санчес Мартинес... Стадион: Аноэта (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076 7 Апреля 2021, Среда. 22:00 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Хосе Санчес Мартинес...

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