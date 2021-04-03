Метц - Лилль 9 Апреля обзор матча
Дата публикации: 10-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Метц - Лилль, который состоялся 9 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/2021, 32-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Метц - Лилль 9 апреля прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304 9 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 32-й тур Главный судья: Клеман...
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304 9 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 32-й тур Главный судья: Клеман...
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