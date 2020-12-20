  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Хетафе - Кадис 10 Апреля обзор матча

Дата публикации: 10-04-2021

Хетафе - Кадис обзор 10.04.2021 Ла Лига

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Хетафе - Кадис, который состоялся 10 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 30-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Похожие новости:

  • Кадис - Валенсия (04.04.2021) | Чемпионат Испании 2020/21
    Кадис - Валенсия (04.04.2021) | Чемпионат Испании 2020/21
    4 Апреля 2021
    Футбол - Чемпионат Испании...
  • Кадис - Хетафе 20.12.2020 обзор матча
    Кадис - Хетафе 20.12.2020 обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2020/21 | Видео...
  • Кадис - Хетафе запись матча 20.12.2020
    Кадис - Хетафе запись матча 20.12.2020
    20 Декабря 2020
    Футбол - Чемпионат Испании...
  • Кадис - Валенсия 4 Апреля обзор матча
    Кадис - Валенсия 4 Апреля обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2020/2021 | Видео...
  • Хетафе - Кадис 10 апреля прямая трансляция
    Хетафе - Кадис 10 апреля прямая трансляция
    Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000 10 Апреля 2021, Суббота. 15:00 МСК. Ла Лига, 30-й тур Главный судья: Рикардо...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close